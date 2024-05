Um grupo de artistas do Rio Grande do Sul que foi beneficiado pela Lei Paulo Gustavo pede que a Secretaria de Estado da Cultura (Sedac) repasse imediatamente a verba a que eles têm direito para que possam sobreviver durante e após a enchente. A inundação histórica causou paralisação da agenda cultural, afetando diretamente a vida de profissionais que trabalham com arte.