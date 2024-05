Com a chuva e posterior alagamento do 4º Distrito, na zona norte de Porto Alegre, o Centro Cultural Terreira da Tribo encontra-se inundado desde a semana retrasada. Localizado desde 2009 na Rua Santos Dumont, 1.186, no bairro São Geraldo, o espaço chegou a estar com aproximadamente 1m50cm de água.