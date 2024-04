Dirigido por Elias Andreato, o espetáculo A Última Sessão de Freud retorna ao Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/nº), no Centro Histórico da Capital, para uma curta mas movimentada temporada. A peça será apresentada nesta sexta-feira (19), às 20h; no sábado (20), às 17h e às 20h; e no domingo (21), às 18h e às 20h30min. Os ingressos podem ser adquiridos a partir de R$ 80 (galeria), pelo site do Theatro São Pedro e na hora, na bilheteria do local.