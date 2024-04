Espetáculo que rendeu a Fulvio Stefanini o Prêmio Shell de São Paulo de melhor ator em 2017, O Pai chega a Porto Alegre para curta temporada. As sessões serão na sexta (12) e sábado (13), às 20h, e domingo (14), às 18h, no Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/nº). Os ingressos podem ser adquiridos a partir de R$ 50 pelo site do Theatro São Pedro ou no local, com desconto de 50% para sócios do Clube do Assinante e um acompanhante.