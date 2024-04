O conselho artístico da Noite dos Museus anunciou os 81 artistas locais que vão participar da oitava edição do projeto, que será no dia 18 de maio, das 18h à meia-noite, em Porto Alegre. As apresentações ocorrerão nas 22 instituições culturais participantes e em dois grandes palcos, que serão montados na Praça da Alfândega e no Largo Glênio Peres, no Centro da Capital.