Uma das obras mais prestigiadas do repertório lírico será apresentada neste fim de semana pela Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul (Cors). Carmen, de Georges Bizet, terá récitas no sábado (6), às 20h, e no domingo (7), às 18h, no Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/n°), na Capital. Os ingressos custam a partir de R$ 50 e estão à venda pelo site do Theatro São Pedro.