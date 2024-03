Desta quarta-feira (13) até o dia 24, os palcos e as ruas da cidade voltarão a ser ocupados pelo Porto Alegre em Cena. O festival de artes cênicas realiza a segunda etapa de sua 30ª edição, que havia iniciado em setembro do ano passado, apresentando mais de 20 atrações, entre nacionais e regionais, em diferentes espaços culturais da cidade. Agora, o caráter global recebe os holofotes: dos sete espetáculos que integram esta segunda etapa, quatro são internacionais (veja detalhes sobre venda de ingressos ao final do texto).