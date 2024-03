Em celebração ao primeiro aniversário de inauguração do Teatro Oficina Olga Reverbel, localizado no Multipalco Eva Sopher (Praça Marechal Deodoro, s/nº), em Porto Alegre, o ator carioca Thiago Lacerda vai realizar leituras dramatizadas dos poemas eróticos de Carlos Drummond de Andrade nesta quarta (20) e quinta-feira (21), às 20h. Os ingressos estão à venda a R$ 100 pelo site do Theatro São Pedro.