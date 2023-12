Morreu no final da manhã deste sábado (30), aos 88 anos, o ator, diretor e produtor teatral Jairo de Andrade, um dos fundadores do Teatro de Arena, palco histórico de Porto Alegre. Tido como o principal nome gaúcho do chamado "teatro de resistência", Andrade enfrentava problemas de saúde por conta de um AVC sofrido em 2015. Atualmente, ele vivia em uma casa de repouso na cidade de Campo Bom.