Com assuntos que envolvem a rotina do gaúcho "comum" comentados em vídeos bem-humorados, o porto-alegrense Matheus Severo, 21 anos, vem se destacando nas redes sociais, onde soma milhões de fãs. Cria da zona sul da Capital, o jovem tem 4,7 milhões de seguidores no TikTok e 740 mil no Instagram.