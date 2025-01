30ª edição da Fenadoce recebeu público de dentro e fora do Brasil

Fenadoce já tem data e novidades confirmadas para 2025. Rafael Takaki / Coquetel Entrega Fenadoce 2024

O Sul do Brasil é internacionalmente conhecido pela realização de eventos voltados para promoção e valorização de suas tradições. No segundo semestre, um dos grandes destaques nesse sentido é a Fenadoce. A feira homenageia a trajetória histórica e cultural dos doces típicos de Pelotas, valorizando o "saber" e o "fazer" das doceiras e fomentando a economia local.

O balanço oficial da Fenadoce, divulgado no final de novembro, relembra que a edição de 2024 recebeu mais de 311 mil visitantes e vendeu 1,9 milhão de unidades de doces. Os números atestam a relevância econômica da feira para Pelotas, já que impulsiona o desenvolvimento local não apenas por meio do comércio, mas também da geração de empregos. Repercussão essa que se estende para muito além dos dias de evento, pois promove impacto de longo prazo.

— Dos visitantes, milhares formavam parte das 600 excursões que foram atraídas para a cidade pela Fenadoce. Pessoas de todo o Rio Grande do Sul, do Brasil e de países como Uruguai e Argentina descobriram as potencialidades da Costa Doce através da feira — conta o Conselheiro Gestor da CDL Pelotas, Daniel Centeno.

De Pelotas para o mundo

Mais do que movimentar economicamente a região, a Fenadoce impacta positivamente a divulgação do trabalho de diversos artistas locais. A 30ª edição promoveu mais de 400 apresentações artístico-culturais, que apresentaram e representaram a tradição de Pelotas aos milhares de visitantes.

Dentro do cronograma, uma singularidade deste ano foi o Espaço Creators, que recebeu 39 criadores de conteúdo em um ambiente com estrutura dedicada e estúdio de podcast. As postagens publicadas pelos influenciadores durante os dias de feira alcançaram cerca de 1,7 milhão de pessoas nas redes sociais.

Em paralelo, os perfis da Fenadoce acumularam 6,8 milhões de impressões totais e 11 mil novos seguidores. Os números somam-se aos mais de R$ 7,4 milhões de mídias espontâneas (nacionais e internacionais) que consagram a Fenadoce como a vitrine que coloca a Costa Doce em evidência dentro e fora do Brasil.

Agenda dinâmica

A próxima Fenadoce acontecerá entre 16 de julho e 3 de agosto de 2025. A 31ª edição tem uma grande novidade confirmada: o concurso para a formação da corte de Baronesas será realizado pela primeira vez durante a feira. Até lá, a corte seguirá representada por Maria Eduarda Bicca Dode, Letícia Aguilera Larrosa da Rocha e Juliana Pereira Bast.

A mudança está alinhada ao desejo de atrair ainda mais visitantes e enriquecer as atividades durante os dias de evento. Os preparativos para a próxima edição já iniciaram, e as empresas e instituições interessadas em firmar parcerias podem entrar em contato com a CDL Pelotas.

Dever cumprido

Organizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Pelotas (CDL Pelotas), a 30ª edição teve o tema "É tempo de reconstruir… É tempo de criar novas doces memórias e histórias!". Em 2024, mais do que celebrar três décadas de legado, a feira visou unir os gaúchos em prol da reconstrução do Estado do ponto de vista turístico e econômico.