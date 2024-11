Próximos projetos

Denzel Washington diz que estará no elenco de "Pantera Negra 3"

Prestes a estrear em "Gladiador 2", o vencedor do Oscar contou que o diretor Ryan Coogler estaria desenvolvendo um papel para ele no próximo filme do super-herói

12/11/2024 - 15h53min Atualizada em 12/11/2024 - 15h56min