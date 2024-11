Cineasta colombiano radicado em Caxias dirige documentário em homenagem ao pai, vítima do narcotraficante Pablo Escobar

O cineasta colombiano Daniel Vargas, desde 2007 radicado em Caxias do Sul, assina direção e fotografia do documentário Nacho (apelido de Ignácio), o qual considera o grande projeto de sua vida. Natural de Bogotá, Vargas irá remexer no passado da família para trazer uma história ao mesmo tempo forte e sensível, 35 anos depois: em novembro de 1989, seu pai foi uma das vítimas do voo Avianca 203, destruído por uma bomba em um atentado comandado pelo narcotraficante Pablo Escobar, que vitimou mais de 100 pessoas. O cineasta tinha 10 anos à época.