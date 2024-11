Com 22 sessões de cinema, entre filmes clássicos e inéditos, Caxias recebe a 19ª edição do Festival de Cinema Italiano. A programação segue até o dia 8 de dezembro, no GNC Cinemas e na Sala de Cinema Ulysses Geremia. Essa é a terceira vez que a cidade faz parte do circuito do festival, que valoriza a produção audiovisual do país europeu.