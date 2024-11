Exposição "Memórias e encontros em livros de artista(s)" pode ser conferida no Campus 8, em Caxias

A partir de encontros realizados ao longo de um ano entre os artistas caxienses Christian de Lima, Celso Bordignon, Claudio da Costa, Juventino Dal Bó, Rafael Dambros e Verlu Macke, além do farroupilhense Pedro EMCB, surgiu a exposição Memórias e encontros em livros de artista(s), com curadoria de Mona Carvalho e Silvana Boone. A exposição com o resultado destas trocas de ideias, referências, histórias e aprendizados já pode ser conferida na Galeria de Arte do Campus 8.