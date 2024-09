Estreia aguardada Notícia

Rodrigo Faro fala sobre desafio de interpretar Silvio Santos no cinema: "Procurei fazer o Silvio que existe no meu coração"

Em entrevista a Zero Hora, o ator relata a preparação para o papel, detalha sua relação com o apresentador e comenta as críticas recebidas desde a divulgação das primeiras imagens do filme, que estreia nesta quinta

11/09/2024 - 14h51min Atualizada em 11/09/2024 - 15h10min