George Clooney rebate suposto comentário de Tarantino de que ele não é uma estrela: "Vai se ferrar"

Ator estava em entrevista para a divulgação do novo filme ao lado de Brad Pitt quando citou o cineasta e explicou porque está irritado com ele. Eles atuaram juntos em "Um Drink no Inferno"

14/08/2024 - 15h48min