Inspirado em fatos reais Notícia

Silvero Pereira vive serial killer brasileiro no primeiro teaser de "Maníaco do Parque"

Produção, que ainda tem Mel Lisboa, Giovanna Grigio e Bruno Garcia no elenco, será lançada no Amazon Prime Video ainda em 2024 e conta a história do homem condenado por atacar 21 mulheres em São Paulo

27/07/2024 - 17h48min