No ano em que são celebradas as nove décadas de nascimento de um dos expoentes da cultura gaúcha, Antonio Augusto Fagundes, o inesquecível Nico Fagundes (1934-2015), um pedaço de sua obra requer atenção para não cair no esquecimento. Trata-se de O Grande Rodeio (1975), segundo e último filme dirigido pelo folclorista — o primeiro foi O Negrinho do Pastoreio (1973), protagonizado por Grande Otelo.