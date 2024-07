Assumidos? Notícia

Xamã filma Sophie Charlotte na praia e combina imagens com refrão de música: "Que linda eres"

No vídeo, atriz aparece saindo do mar ao som de "Álibi". Atores, que já se relacionaram na novela "Renascer", foram vistos aos beijos durante uma premiação no início do mês

26/07/2024 - 17h04min