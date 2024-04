Fábio Porchat revelou, no programa Timeline, da Rádio Gaúcha, nesta sexta-feira (19), que se arriscou em diferentes experiências para divulgar Evidências do Amor, comédia romântica que protagoniza ao lado de Sandy. Entre as aventuras, o ator disse que pulou do segundo maior bungee jump do mundo, em Macau, na China, enquanto cantava Evidências: