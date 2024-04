O aconchegante espaço do CineBancários segue igual. Porém, a experiência no já tradicional cinema de rua do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e Região (SindBancários) mudou — e para melhor. O espaço da capital gaúcha recebeu um investimento de R$ 285 mil, o que proporcionou a compra de novos equipamentos de projeção, som e acessibilidade. E, para comemorar as novidades, uma exibição especial será realizada nesta quinta-feira (18), às 19h.