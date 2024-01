Franquia de filmes do diretor James Cameron, Avatar é um sucesso no mundo das obras de ficção científica. Com efeitos visuais de tirar o fôlego, as produções contam a história de Jake Sully, selecionado para participar de um programa de exploração de uma lua extraterrestre, lar dos Na'Vi, seres humanoides azuis. Inserido ao povoado no corpo de um avatar Na'Vi, ele acaba se juntando aos nativos para defender suas terras.