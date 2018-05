Milagre? Com salas vazias, "Nada a Perder" se torna a maior bilheteria do cinema brasileiro GaúchaZH encontrou salas vazias com ingressos esgotados para compra via internet em Porto Alegre; lançado em 29 de março, longa atingiu a marca de 11,383 milhões de ingressos vendidos no último final de semana (5 e 6 de maio)