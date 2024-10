Quando Antonio Caringi chegava ao aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, vindo do Rio de Janeiro ou de São Paulo, onde manteve seus ateliês, costumava pregar uma peça nos taxistas. Assim que o carro passava pela escultura do Laçador, então situada na Avenida Farrapos, o artista fingia surpresa e perguntava ao motorista quem era o autor da obra. Como de costume, deparava com o desconhecimento do interlocutor.