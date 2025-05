Show de Johnny Hooker e outros destaques com desconto do Clube do Assinante

Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto no show de Johnny Hooker. Carlos Sales / Divulgação

Neste sábado (3), às 21h, o cantor Johnny Hooker sobe ao palco do bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834), em Porto Alegre, com show da turnê Macumba. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

"The Show" em Porto Alegre

Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto para "The Show". Kennet Ruona / Divulgação

Tributo à banda sueca que conta com um músico do ABBA (Lasse Jonsson) retorna a Porto Alegre neste domingo (4), às 20h, para espetáculo no Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685). Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

Leia Mais De Andrea Beltrão a Grupo Tholl: veja a programação de inauguração do Teatro Simões Lopes Neto

Saxon na "Hell, Fire And Steel Tour"

Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto no show do Saxon. Lea Stephan / Divulgação

Banda britânica de heavy metal faz show na terça-feira (6), às 21h30min, no bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

Mel Lisboa canta Rita Lee

Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto no show "Mel Lisboa Canta Rita Lee ". Maurício Nahas / Divulgação

A atriz e cantora sobe ao palco do bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834), em Porto Alegre, na quinta-feira (8), às 22h, com tributo à rainha do rock brasileiro. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

Padre Fábio de Melo

Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto no show do Padre Fábio de Melo. Kleber Alepereira / Divulgação

Show especial de Dias das Mães ocorre na próxima sexta-feira (9), às 21h, no Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

"O Casal Mais Sexy da América"

Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto na peça "O Casal Mais Sexy da América". Carlos Costa / Divulgação