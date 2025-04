Reservas em hotéis, passeios na Serra e outros programas com desconto do Clube do Assinante

Intercity Hotels oferece 10% de desconto em reservas feitas nas redes do RS para sócios do Clube. Intercity Hotels / Divulgação

Reservas no Intercity Hotels

O Intercity Hotels oferece 10% de desconto em reservas feitas nas redes do Rio Grande do Sul, cumulativo com ofertas do site intercityhoteis.com.br, para sócios do Clube do Assinante.

Mini Mundo da serra gaúcha

Mini Mundo oferece 10% de desconto para sócios do Clube. Mini Mundo / Divulgação

Sócios do Clube ganham 10% de desconto em ingressos para o Mini Mundo, parque localizado em Gramado, na serra gaúcha, válido para compras antecipadas através do site ingressos.minimundo.com.br.

Trip Tri — Agências de Viagens

Trip Tri oferece 10% de desconto em pacotes para sócios do Clube. @triptridestinos Instagram / Reprodução

Sócios do Clube do Assinante têm 10% de desconto em todos os pacotes da Trip Tri — Agências de Viagens nas reservas feitas pelo telefone (51) 99166-1943 ou pelo e-mail saiadarotina@triptri.com.br.

Passeio Linha Bella em Gramado

Linha Bella oferece 30% de desconto no passeio por Gramado para sócios do Clube. Diogo Sallaberry / Agencia RBS

A Linha Bella oferece 30% de desconto no passeio por Gramado para sócios do Clube que desejam uma imersão cultural na serra gaúcha. Gere o cupom e o apresente através do WhatsApp (54) 99939-5445.

Enoturismo com Wine Bus

Wine Bus tem 30% de desconto para sócios do Clube. Wine Bus / Divulgação

Trinta por cento de desconto para sócios do Clube no pacote do Wine Bus, que inclui passeio em Garibaldi, no Tim Tim e em três vinícolas. Gere o cupom e o apresente através do WhatsApp (54) 99939-5445.

Roda Canela | Mundo a Vapor

Roda Canela oferece 15% de desconto para sócios do Clube. Roda Canela / Divulgação