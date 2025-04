Show de Ney Matogrosso e outras atrações com desconto do Clube do Assinante

Cem primeiros sócios do Clube ganham 50% de desconto no show de Ney Matogrosso. Marcos Hermes / Divulgação

Cantor apresenta o show Bloco na Rua nesta quarta-feira (30), às 21h, no Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre. Ingressos em Uhuu. Os cem primeiros sócios do Clube ganham 50% de desconto.

Planta e Raiz no bar Opinião

Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto no show do Planta e Raiz. Maíra Kellermann / Divulgação

Banda sobe ao palco do bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834), em Porto Alegre, nesta quarta-feira, às 23h, para show do álbum Ao Vivo em Noronha. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

Leia Mais De Andrea Beltrão a Grupo Tholl: veja a programação de inauguração do Teatro Simões Lopes Neto

Sophie Charlotte e Tom Veloso

Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto no show de Sophie Charlotte e Tom Veloso. Fred Siewerdt / Divulgação

A atriz e o compositor unem suas vozes na próxima sexta-feira (2/5), às 21h, no Teatro de Câmara Túlio Piva (Rua da República, 575), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

"O Casal mais Sexy da América"

Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto na peça "O Casal mais Sexy da América" em Santa Cruz do Sul. Carlos Costa / Divulgação

Vera Fisher e Leonardo Franco estrelam peça neste domingo (27), às 18h, no Teatro Mauá (Rua Cristóvão Colombo, 366), em Santa Cruz do Sul. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

"Simplesmente Roupa Nova"

Sócios do Clube têm 50% de desconto no show do Roupa Nova em Passo Fundo. Giu Pera / Divulgação

Grupo apresenta sucessos da carreira em show neste sábado (26), às 23h45min, na Arena Gran Palazzo (Rua Antônio Marinho de Albuquerque, 1.275), em Passo Fundo. Ingressos no site Ingresso Nacional. Sócios do Clube têm 50% de desconto.

Tributo a Elvis Presley e ABBA

Sócios do Clube têm 50% de desconto no tributo a Elvis Presley e ABBA em São Leopoldo. Los Kalas / Divulgação