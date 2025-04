Roupa Nova em Passo Fundo e mais destaques da agenda cultural do norte do RS

Roupa Nova se apresenta em Passo Fundo no sábado. Giu Pera / Divulgação

Com 45 anos de estrada, a banda Roupa Nova desembarca em Passo Fundo para show da nova turnê no sábado (26), com sucessos conhecidos de todos os brasileiros. Além disso, a orquestra uruguaia La Ventolera se apresenta no domingo (27) dentro da programação da 3ª Aldeia Sesc.

Essas são algumas das diferentes atividades que movimentam Passo Fundo neste fim de semana. Confira os destaques da agenda cultural e programe-se para aproveitar os eventos que começam já nesta quinta-feira (24) na cidade do norte gaúcho.

3º Aldeia Sesc

Teatro, dança, música e literatura fazem parte das atrações gratuitas da edição de 2025 da Aldeia Sesc, que tem a temática “Território e Saberes: Lugares de Memórias” e segue até domingo (27) em Passo Fundo. Às 15h desta quinta-feira (24) acontece a apresentação do espetáculo Pó de Estrela pelo Teatro Depois da Chuva no Teatro Municipal Múcio de Castro.

Já na sexta-feira (25) o destaque são os 10 anos do Clube do Samba da Rádio UPF, às 20h no Teatro do Sesc Passo Fundo. Além disso, o sábado (26) será marcado pelo evento OverDOZE, com 12 horas de programação. Veja todas as atividades neste link.

Chicão: O Pescador de Livros

Nesta sexta-feira (25), o Grupo Ritornelo de Teatro apresenta a peça Chicão: O Pescador de Livros na Escola Municipal de Ensino Fundamental Guaracy Barroso Marinho. O espetáculo gratuito começa a partir das 16h.

Com uma pitada de realidade e fantasia, a peça de teatro relembra a história do papeleiro Valdelírio Nunes de Souza, ou, como era mais conhecido, o Chicão, um personagem da vida real que marcou Passo Fundo por ter recuperado livros do lixo e criado uma biblioteca com mais de 12 mil exemplares.

Roupa Nova

Grupo por trás dos sucessos Volta Pra Mim, Dona, Linda Demais, Whisky a Go Go, Sapato Velho, A Viagem e dezenas de outras canções que embalaram geração, a banda Roupa Nova se apresenta em Passo Fundo neste sábado (26). Com 45 anos de estrada, o show da nova turnê promete embalar fãs de todas as idades.

A apresentação acontece 23h45min na Arena Gran Palazzo, com abertura dos portões a partir das 21h. O valor dos ingressos varia entre R$ 100 a cadeira e R$ 3.600 a mesa para seis pessoas.

La Ventolera

Orquestra encerra a programação do Aldeia Sesc. Divulgação / Divulgação

Direto do Uruguai, a orquestra La Ventolera se apresenta gratuitamente em Passo Fundo no domingo (27). O show será às 20h no Teatro do Sesc Passo Fundo, encerrando a programação do 3º Aldeia Sesc. Já na segunda (28), o grupo chegará a Carazinho para apresentação às 14h30min, também no Sesc da cidade.

La Ventolera propõe uma fusão de trompetes, trombones, saxofones, tubas e tambores para executar um repertório carregado de energia e emoção. O grupo destaca, em especial, o tambor de candombe, expressão artística de raízes africanas, com o qual produzem a imersão em uma experiência sensorial única.