Ritchie na Capital e mais destaques da agenda cultural desta quinta-feira 

Cantor apresenta o show “A Vida Tem Dessas Coisas”. Gal Opido / Divulgação

Apresentando um apanhado que abrange suas mais de quatro décadas de carreira, o cantor Ritchie traz nesta quinta-feira (5) à Capital a turnê A Vida Tem Dessas Coisas. O show, que estava marcado para ocorrer em 8 de junho, foi adiado em função da enchente de maio.

Idealizado para marcar o lançamento de Voo de Coração, novo projeto do artista, o espetáculo também celebra os 40 anos do hit Menina Veneno. A canção de maior sucesso do britânico, radicado no Brasil desde os anos 1970, foi lançada em fevereiro de 1983 e se tornou a música mais tocada em rádios brasileiras naquele ano.

New wave

A setlist inclui outras composições do artista que é uma referência da chamada new wave brasileira, como A Mulher Invisível, Casanova, Pelo Interfone e Transas. No palco do Bourbon Country, Ritchie estará acompanhado de um quinteto de músicos.

Os ingressos estão disponíveis em Uhuu. As entradas adquiridas para a data original do show seguem válidas para a apresentação desta quinta, sem necessidade de troca.

Quando: nesta quinta (5), às 21h

nesta quinta (5), às 21h Onde: Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80), em Porto Alegre.

Solidariedade no Planeta

Ingressos para o Planeta Atlântida podem ser adquiridos com 40% de desconto na modalidade solidária. @qgdaanitta Instagram / Reprodução

Os ingressos para o Planeta Atlântida, que estão à venda, podem ser adquiridos com 40% de desconto na modalidade solidária. Saiba mais sobre o evento, que terá artistas como Anitta, em Zero Hora.

Um reencontro com Danúbio Gonçalves

Em cartaz na Galeria Duque, mostra apresenta gravuras, desenhos e pinturas do artista. Danúbio Gonçalves / Divulgação

Em cartaz na Galeria Duque, uma mostra apresenta gravuras, desenhos e pinturas de Danúbio Gonçalves que estavam no antigo ateliê do artista. As obras foram resgatadas do espaço, que havia sido invadido e depredado.

Olhares múltiplos para a capital gaúcha

Será aberta nesta quinta, a partir das 18h30, na Gravura Galeria de Arte, a mostra Veracidade, que traz trabalhos de 31 fotógrafos gaúchos. A curadoria é de Denise Giacomoni.