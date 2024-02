Porto Alegre fica com menos gente no verão, e dá para aproveitar a cidade sem precisar se acotovelar em outras pessoas, muito menos enfrentar filas. Também é hora de espairecer a cabeça e abrir um espaço na agenda para um passeio cultural, capaz de reunir informação e lazer em um só momento. E o melhor: de forma gratuita, para não prejudicar as finanças já cambaleantes pelas festas de fim de ano.