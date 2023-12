Em ano de celebração dos 50 anos de surgimento do movimento hip-hop no mundo, será inaugurado em Porto Alegre neste domingo (10) o Museu da Cultura Hip Hop RS, localizado na Rua Parque dos Nativos, 545, no bairro Vila Ipiranga, Zona Norte. Das 13h às 20h, o espaço promoverá uma série de atividades com entrada franca, como grafitagem e apresentações de DJ, MC e break dance, além de disponibilizar um espaço kids.