A Feira do Livro de Porto Alegre segue com sua intensa programação, tornando a Praça da Alfândega um espaço de acesso à cultura para todos os públicos. E para a agenda desta quarta-feira (8), o evento preparou uma conversa com a escritora portuguesa Joana Bértholo. A atividade ocorrerá às 17h30min, no Auditório Barbosa Lessa do Espaço Força e Luz (Rua dos Andradas, 1.2.23).