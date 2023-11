A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) vai oferecer a Martinho da Vila a honraria Mérito Cultural, que simboliza o reconhecimento da instituição a personalidades do meio artístico. A distinção será entregue em um show especial que ocorrerá na quarta-feira (22), às 21h, no Salão de Atos da universidade (Av. Ipiranga, 6.681), em Porto Alegre.