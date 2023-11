O espetáculo Frankenstein ganha novas sessões em Porto Alegre. A peça do coletivo Projeto Gompa será encenada nesta sexta (3) e no sabádo (4), às 20h, no Teatro do CHC Santa Casa (Av. Independência, 75). Inspirada na obra de Mary Shelley, a montagem pensa a condição das mulheres na sociedade contemporânea a partir de reflexões sobre identidade e pertencimento.