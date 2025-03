Papas da Língua, OSPA e muito mais atrações com descontos do Clube do Assinante

50% de desconto. Joana Calejo Pires / Divulgação

Peça O Céu da Língua

Comédia estrelada por Gregório Duviver terá sessões na quarta (12) e na quinta (13), às 20h, no Salão de Atos da PUCRS (Avenida Ipiranga, 6.681). Sócios do Clube têm 50% de desconto.

Volta às Aulas com Diogo Almeida

No domingo (9), às 18h, Diogo Almeida apresenta o espetáculo Volta às Aulas, no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685). Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

OSPA dá início à nova temporada

Primeiro concerto de 2025 da OSPA ocorre nesta sexta (14), às 20h, na Casa da Ospa no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Av. Borges de Medeiros, 1.501). Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

Budah apresenta a turnê “Púrpura”

Pela primeira vez em Porto Alegre, cantora apresenta no sábado, às 21h, no Bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834), show do seu disco mais recente. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

Papas da Língua “Re.União 30 anos”

Encerramento da turnê de 30 anos da banda ocorre na sexta, às 22h, no Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685). Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

Edu K e Projeto Shaun

