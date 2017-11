MÚSICA

Sábado (4/11)





Festa de arromba com Erasmo

Com mais de cem milhões de discos vendidos, Erasmo Carlos se apresenta neste sábado, às 21h, no Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80). A passagem do artista pelo Estado – o Tremendão já se apresentou em Novo Hamburgo na última sexta-feira – é motivada pela turnê Gigante Gentil, que reúne canções do disco homônimo, vencedor do Grammy Latino de Melhor Álbum de Rock Brasileiro, além de alguns dos sucessos que marcaram sua carreira. O setlist promete hits como Gatinha Manhosa, Negro Gato, É Proibido Fumar e Festa de Arromba. Erasmo estará acompanhado pela banda formada por Pedro Dias (baixo), Luiz Lopes(guitarra e violão), Billy Brandão (guitarra), Rike Frainer (bateria) e o maestro José Lourenço (piano e teclado).

> Show de Erasmo Carlos, neste sábado, às 21h, no Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80). Os ingressos custam R$ 120 (mezanino), R$ 140 (plateia alta), R$ 160 (camarote) e estão à venda na bilheteria do Teatro do Bourbon Country, a partir das 10h, e no link bit.ly/erasmo_carlos. Demais setores estão esgotados.



Cazumbá + Forró Pilé

Show de música nordestina com ritmos como xote, arrasta-pé, forró e baião. Amadeus Lounge (Rua Otávio Corrêa, 39). Ingressos na hora a R$ 15. Sábado, às 20h.

Chico Paz

Show do disco Caminho. Estúdio Gaia (Rua Lopo Gonçalves, 189). Ingressos na hora a R$ 15. Sábado, às 20h30.

Especial Tim Maia

Show de Jorjão. IN Sano Pub (Rua Lima e Silva, 601). Ingressos na hora entre R$ 10 e R$ 20. Sábado, às 22h.

For The Kings

Show de blues. Espaço Maestro (Rua Doutor Barcelos, 570). Couvert a R$ 15. Sábado, às 21h.

Gabriel Lopes & Ilse Lampert

Show com músicas de nomes como Jorge Ben Jor, Caetano Veloso e Clara Nunes. Paraphernalia Bar (Rua João Alfredo, 425). Ingressos na hora a R$ 20. Sábado, às 23h.

Grupo Puro Asthral

Roda de samba. Casa De Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736). Sábado, às 18h.

Ici Ça Vá

Show de afoxé, baião, samba e frevo. Comitê Latino-Americano (Rua Vieira de Castro, 133). Couvert a R$ 8. Sábado, às 20h.

Infuria

Show de lançamento do CD #Imperfeito com as bandas Mondo Calado e Banda Six. Gravador Pub (Rua Conde de Porto Alegre, 22). Ingressos na hora a R$ 20. Sábado, às 20h.

Léo Uoya & Lorenzo Tassinari

Show da dupla no projeto Saturday Night Blues Jam. London Pub & Bistro (Rua José do Patrocínio, 964). Ingressos na hora a R$ 15. Sábado, às 22h.

Melina Jazz Duo

Show de Melina Vaz e Ras Vicente no projeto Sábado Jazz Odeon. Odeon Snack Bar (Rua Andrade Neves, 81). Couvert a R$ 10. Sábado, às 21h30.

Lico Silveira

Show em homenagem a Belchior. Bar do Marinho (Rua Sarmento Leite, 962). Ingressos na hora a R$ 12. Sábado, às 21h.

Manouche Manolo

Show gypsy jazz. Queen’s Park Bikes (Rua Dr. Freire Alemão, 90). Couvert a R$ 8. Sábado, às 19h.

Nina Rouge

Show da cantora no projeto Resiste, que faz referência ao universo LGBT. Venezianos Pub Café (Rua Joaquim Nabuco, 397). Ingressos na hora a R$ 20. Sábado, às 20h30.

Piquet & os Mclarens

Show de pop rock. Convidados: Camila Toledo & Brayan Leges, Rafael De La Rocha, Erick Endres & José Henrique Azevedo e Mauricio Trilha. Espaço Cultural 512 (Rua João Alfredo, 512). Ingressos na hora a R$ 15. Sábado, às 22h.

Roda de Samba no Distrito #4

Show da banda Central do Samba. Distrito - Porto Cervejeiro (Av. Amazonas, 835). Sábado, às 19h.

Tribo brasil & Dj Cabelo

Show de MPB. Espaço 900 (Rua José do Patrocínio, 900). Ingressos na hora a R$ 8. Sábado, às 23h.

Vini Diniz

Show de pop nacional e internacional no projeto Claro Weekend. Viva Open Mall (Av. Nilo Peçanha, 3.228). Sábado, às 18h.

Domingo (5/11)

Alix Georges Tadeu Vilani / Agencia RBS

Domingo de Baile dos Ritmos

O domingo vai ser de festa no Opinião (Rua José do Patrocínio, 834). A partir das 19h, os forrozeiros da Maria Bonita animam o público com seu Baile dos Ritmos, ao lado do cantor, violonista e tecladista haitiano Alix Georges e do grupo Tonda Y Combo. Ingressos a R$ 25 (antecipados) e R$ 35 (na hora), à venda nas lojas Youcom e Multisom credenciadas e no link bit.ly/baile_rit.

Central do Samba & Maracatu Truvão

Show de samba e maracatu. Afro-Sul Odomode (Av. Ipiranga, 3.850). Ingressos a R$ 10. Domingo, a partir das 18h.

Cidade Baixa Rock em Alta

Shows das bandas de rock independente Hellsinki, Nosotros Quem, Suco Elétrico, Loyah Bane, Vovó Quântica, No Gracias e Papai José Rock. Viaduto do Brooklyn (Av. Loureiro da Silva, 2.001). Domingo, das 13h às 22h.

Coié Lacerda & Harlem’s Club

Show de blues. Quentin's (Rua Lima e Silva, 918). Ingressos na hora a R$ 10. Domingo, às 20h.

Dutra

Show de lançamento do EP Contraponto. Estúdio Legato (Av. Berlim, 540). Ingressos na hora a R$ 15 (dá direito a uma cerveja). Domingo, às 20h.

Pagode Do Dorinho

Show de lançamento do DVD do grupo. Banda Saldanha (Av. Padre Cacique, 1.355). Ingressos a R$ 15. Domingo, às 15h.

Samba da laranja

Show de samba. Imperatriz Dona Leopoldina (Av. Martin Félix Berta, 38). Ingressos a R$ 5 ou um quilo de alimento (até as 18h) e R$ 10 (após as 18h). Domingo, das 12h à 0h.

Tribo Trio

Show de MPB no projeto Tarde Tropicália. Espaço Maestro (Rua Doutor Barcelos, 570). Domingo, às 17h.

ESPETÁCULOS

Sábado e domingo (4 e 5/11)

Divulgação / Divulgação

Noite de improviso

Conhecidos pelas improvisações realizadas em programas de televisão e canais no Youtube, Anderson Bizzocchi, Daniel Nascimento e Elidio Sanna apresentam o espetáculo Improvável neste sábado, às 19h e 21h30min (sessão esgotada), e domingo, às 18h (sessão esgotada) e às 20h30min, no Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro , s/nº). Ingressos entre R$ 30 e R$ 80, à venda pelo link bit.ly/improv_tsp.

Espetáculo adaptado da obra A Casa de Bernarda Alba, de García Lorca, sobre o universo doméstico opressivo vivenciado pelas mulheres. Direção: Graça Nunes. Teatro Renascença (Av. Erico Verissimo, 307). Ingressos a R$ 30, à venda no local, na hora, e pelo link bit.ly/bernarda_. De quintas a domingos, às 20h30. Até 12/11.

Imobilhados

Montagem do grupo Máscara EnCena sobre os desafios da convivência humana. Direção: Liane Venturella. Teatro da Santa Casa (Av. Independência, 75). Ingressos a R$ 40, à venda na hora e pelo site bit.ly/imobilhados. Sábado e domingo, às 20h.

2ª Mostra de Teatro em Miniatura

Mostra de teatro de bonecos, de objetos e lambe-lambe. Sábado: espetáculos de artistas convidados na Travessa dos Cataventos da CCMQ (Rua dos Andradas, 736), das 15h30 às 17h. Domingo: Pequeno Grande Cortejo no Brique da Redenção (Av. José Bonifácio, s/n), às 10h30; e espetáculos no Monumento ao Expedicionário (Parque da Redenção), das 11h às 12h.

Senhora das Armas

Peça sobre a força da mulher negra inspirada no texto clássico de Brecht Os Fuzis da Senhora Carrar. Direção: Gil Collares. Elenco: Silvana Sílvia, Paula Souza, Dani Reis, Mislaine de Oliveira e Junyor Dos Santos. Teatro de Arena (Av. Borges de Medeiros, 835). Ingressos a R$ 16,50 (antecipado) e R$ 20 (na hora), à venda pelo link bit.ly/s_armas e na bilheteria do local. De quintas a domingos, às 20h. Até 12/11.

Sábado (4/11)

Fato Venério

Espetáculo de Maurício Manfrini com o personagem Paulinho Gogó. Teatro da Amrigs (Av. Ipiranga, 5.311). Ingressos a R$ 40 (mediante doação de um quilo de alimento não perecível a ser entregue no dia e local do evento) e R$ 80 (inteiro), à venda nas lojas Multisom, pelo link bit.ly/p_gogo e no local, na hora. Sábado, às 21h.

Lua de Mel em Buenos Aires