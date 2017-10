Escultura de Gotto Daniel Badra / Divulgação

Quatro novas mostras no IAB-RS

O Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB-RS) abre nesta quarta (25), em sua sede (Rua General Canabarro, 363) quatro novas exposições gratuitas: Sítios de la Memória, de Fernanda Martins Costa; Expressões, do escultor Gotto; Sagração do Pampa, do escultor uruguaio Mario Cladera; além da coletiva Meio ao Caos. A visitação fica aberta de segunda a sexta, das 13h30min às 18h.

Erick Endres no 512

O jovem guitarrista Erick Endres, filho de Fredi Chernobyl, da Comunidade Nin-Jitsu, se apresenta no Espaço Cultural 512 (Rua João Alfredo, 512) nesta terça. A partir das 22h, Erick vai tocar as canções do último disco, Mystic Love. Desde pequeno familiarizado com o universo da música, Erick lançou seu primeiro disco aos 15 anos, em 2013, revelando talento e influências de peso, como Jimi Hendrix e John Frusciante. Desde então, tem recebido reconhecimento no Rio Grande do Sul e no país.

Dia de música clássica

A quarta-feira vai ser da música clássica na capital gaúcha. No Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/nº), às 21h, a Orquestra da Ulbra homenageia os 500 anos da Reforma Luterana. Um pouco antes, às 19h30min, a Sala da Música Multipalco do TSP recebe a o concerto Os Amores Femininos, da soprano Luciana Kiefer e do pianista Érico Bezerra, e às 12h30min, no mesmo local, quem se apresenta é a Orquestra do IPA, dentro da programação do projeto Musical Évora. No Teatro do Centro Histórico-Cultural Santa Casa (Av. Independência, 75), quem sobe ao palco é a Orquestra Jovem do Rs, que executa obras de Händel, Schubert, Bach, Haydn, Vasconcellos e Piaf com as solistas Bianca Alves e Davi Caçapietra. Todas as atrações têm entrada franca, exceto o concerto da Orquestra da Ulbra, cujos ingressos custam entre R$ 20 e R$ 50.

Samba no Sarau do Solar

O projeto Sarau do Solar terá como convidado desta edição o grupo Zambaben. Comemorando dez anos, o grupo apresentará sambas próprios e standards da música brasileira Solar dos Câmara (Rua Duque de Caxias, 968), a partir das 18h30min. A entrada é franca.