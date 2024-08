Entre os dias 24 e 26 de agosto o governo federal promove o Feirão do Turismo - Conheça o Brasil, iniciativa inédita que visa impulsionar a comercialização online de serviços turísticos dentro do país. O movimento do Ministério do Turismo, em parceria com o Banco do Brasil e com a Caixa Econômica Federal, prevê descontos em passagens aéreas, passeios em destinos nacionais e linhas de créditos facilitadas aos turistas.