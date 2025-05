Salgado Filho retoma mais três voos diretos de Porto Alegre a Buenos Aires

A oferta de voos diretos de Porto Alegre a Buenos Aires aumentou nesta terça-feira (13) após a companhia aérea Gol retomar as operações que ligam a capital gaúcha à argentina. A companhia não fazia a rota desde 2016, em razão do ajuste da malha aérea.

São três frequências por semana — três voos de ida e três de volta. As decolagens no Aeroporto Internacional Salgado Filho são realizadas nas terças, quintas e sábados, às 6h10min. Já as viagens com origem em Buenos Aires estão programadas para as segundas, quartas e sextas, às 22h25min.