Hotéis do Litoral Norte e Serra registram alta procura para feriado do Dia do Trabalho

Na véspera do feriado do Dia do Trabalho, o setor de turismo gaúcho já registra alta busca por hospedagem no Estado. Os hotéis de Torres e Tramandaí estão 100% lotados para o feriado, segundo a presidente do Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Litoral Norte, Ivone Ferraz. Já em Capão da Canoa, a lotação é de cerca de 60% das vagas.