"É como se o RS estivesse em uma alta temporada constante": fechamento do Salgado Filho pode ser obstáculo ao Voa Brasil

Iniciativa do governo federal oferecerá passagens por até R$ 200 para aposentados do INSS. Diminuição na oferta de voos saindo e chegando no Rio Grande do Sul pode reduzir oportunidades de viagens baratas envolvendo o Estado

24/07/2024 - 20h20min