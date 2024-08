Mundo encantado Notícia

Espaço dedicado aos vilões e montanha-russa do Homem-Aranha: Disney projeta maior expansão da história do Magic Kingdom, na Flórida

Espetáculos temáticos, cruzeiros e atrações inspiradas em filmes como "Carros" e "Monstros S.A" também estão no planejamento. Investimento visa reverter a queda de 3% no lucro operacional da empresa, registrada no primeiro trimestre de 2024

12/08/2024 - 13h52min