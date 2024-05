Desde que o Aeroporto Internacional Salgado Filho foi fechado por tempo indeterminado causa do alagamento, no início do mês de maio, o retorno a Porto Alegre tem sido um desafio para muitos passageiros. Os que optam por pousar em Santa Catarina têm planejar o trecho restante por terra, seja de ônibus ou de carro, com antecedência.