Depois de três anos, o hotel Colline de France, em Gramado, na Serra, volta a ser considerado o melhor hotel do mundo por turistas. O ranking Traveller’s Choice – Best of the Best, da plataforma TripAdvisor, publicado na última terça-feira (23), é feito com base nas avaliações e opiniões positivas dos usuários nos últimos 12 meses. Outro hotel brasileiro ficou entre os 25 empreendimentos destacados.