Os Jogos Olímpicos são muito mais do que competições esportivas. Trata-se de um congraçamento universal, em que os povos se reúnem para celebrar a diversidade cultural e misturar histórias que, ao cabo dos torneios, recebem uma premiação e diversas formas de reconhecimento por parte do público. É esse clima que encanta espectadores no planeta e privilegiados que acompanham o espetáculo in loco.