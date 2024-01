Uma mistura perfeita de montanhas e águas azuis, do antigo e do moderno, do tradicional e do exótico. Essa é Montenegro, uma das nações mais novas do mundo. Antigo território da Iugoslávia e, posteriormente, unificado com a Sérvia, a sua independência ocorreu em 3 de junho de 2006, tornando-se o 192º membro das Nações Unidas.