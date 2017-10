O último filme do mês de outubro do Wine Movie Peterlongo será exibido sábado, 28, no jardim da Vinícola Peterlongo, em Garibaldi – Moonlight: Sob a Luz do Luar, vencedor do Oscar 2017. O evento, lançado em setembro do ano passado, oferece a experiência de degustar um espumante assistindo a um filme a céu aberto entre os vinhedos com música ao vivo e quitutes.