Passado o Carnaval, aumentou de sete para 10 o número de locais impróprios para banho no litoral do Rio Grande do Sul. Em relatório divulgado nesta sexta-feira (16) pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), a água apresentou boa qualidade em 81 pontos, três a menos com relação à semana anterior.