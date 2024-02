Após um amanhecer chuvoso em Tramandaí, no Litoral Norte, os veranistas aproveitaram o período de sol entre nuvens para ocupar a faixa de areia na manhã deste sábado (20). Entre 7h e 8h, choveu forte na cidade, afastando as pessoas que preferem ir para a beira do mar mais cedo. Logo depois, o tempo começou a melhorar.